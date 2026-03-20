Hatay'daki deprem şehitliğinde hüzünlü bayram ziyareti! 'Her sene önceki seneden daha acı'

#Hatay#Deprem Şehitliği#Ziyaret
Hataydaki deprem şehitliğinde hüzünlü bayram ziyareti Her sene önceki seneden daha acı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 11:21

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Hatay'daki Deprem Şehitliği, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaretçilerle dolup taştı. Yakınlarını kaybedenler, mezarlıkta duygusal anlar yaşadı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, Ramazan Bayramı birinci gününde mezarlıklar, ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan Deprem Şehitleri Mezarlığı, sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kaybeden Hataylılarla dolup taştı. Ramazan Bayramı birinci gününde yakınlarının mezarlarını temizleyip, çiçek bırakan Hataylılar, dua etti. Aileler, depremde ölen çocuklarının mezarlarına oyuncak koyarken, mezarlıkta duygusal anlar yaşandı.

Hataydaki deprem şehitliğinde hüzünlü bayram ziyareti Her sene önceki seneden daha acı

DEPREMDE AİLESİNİ KAYBETTİ

Depremde eşini, kızını, anne ve babasını kaybeden İbrahim Önalan, "Her yıl olduğu gibi mezarlık ziyaretine geldim, her zaman buradayım, bir bayram geldi yine onlarsız, sessiz ve sedasız şekilde. Çok zor bir durum, Allah bir daha bu acıları yaşatmasın hiç kimseye, çok zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.

Hataydaki deprem şehitliğinde hüzünlü bayram ziyareti Her sene önceki seneden daha acı

'HER SENE ÖNCEKİ SENEDEN DAHA ACI'

Depremde eşini ve 10 yakınını kaybeden 62 yaşında Semra Sefa ise "Eşimle birlikte enkaz altında kaldık. Eşim öldü, ben sağ kurtuldum ama yalnız kaldım. Her sene önceki seneden daha acı. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Ailemden 10 kişiyi kaybettim" diye konuştu.

Hataydaki deprem şehitliğinde hüzünlü bayram ziyareti Her sene önceki seneden daha acı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Deprem Şehitliği#Ziyaret

