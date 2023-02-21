Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

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Kahramanmaraş depremlerinin etkisinin en ağır hissedildiği şehirlerden biri olan Hatay, dün akşam iki büyük depremle bir kez daha sarsıldı.

Önce Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde ve derinliği 16,74 kilometre olarak belirlenen bir deprem yaşandı. Ardından Samandağ’da 5.8 büyüklüğünde ve derinliği 7 kilometre olarak belirlenen ikinci bir sarsıntı meydana geldi. Depremlerde 6 kişi hayatını kaybederken 18'i ağır olmak üzere 294 yaralı yurttaşımızın tedavileri de sürüyor.

Hatay’da yaşanan son deprem, yer bilimciler için ne ifade deniyor? Yaşanan sarsıntılar, bölgede ve fay sistemleri üzerinde yeni depremleri tetikler mi?



‘ARTÇI DEĞİL BAĞIMSIZ BİR DEPREM’



Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Son deprem Doğu Anadolu Fay Zonu’nun devamı olarak bilinen ‘Antakya Fayı’ üzerinde meydana geldi. Bu nedenle sarsıntının artçı değil bağımsız bir deprem olduğunu söyleyebilirim. Bu fay İskenderun Körfezi’ne ve Kıbrıs’a doğru uzanıyor” ifadelerini kullandı.

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Depremlerden ilki Hatay'ın Defne ilçesinde ikincisi ise Samandağ'da meydana geldi



'HATAY FAYI'NDA BAŞKA BİR DEPREM OLUR MU?



Bu noktada akla hemen "Antakya Fayı yeniden bir deprem üretir mi?" sorusu geliyor. Bu soruma Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Fayın kırılmayan kısmı var” cevabını verdi ve ekledi:



-- Fayın yeniden deprem üretme ihtimali bulunuyor. Çünkü orada Ölü Deniz Fayı bulunuyor. Biraz doğusunda üç fay şeklinde birbirine paralel olarak devam ediyor. Suriye’ye doğru ilerliyor. Burada deprem olursa doğal olarak Hatay’ı da etkilemesi muhtemel. En önemlisi daha büyük deprem yaratma potansiyeli var.

ÜÇ ÜLKEYİ ETKİLER

-- Dikkat ederseniz Hatay, aslında Kahramanmaraş Depremi'nde yıkıldı. Fakat o fayın Hatay’a yaklaştığını göz ardı etmemek lazım. Daha da kırılması beklenen parçaları bulunuyor. O parçalar da öyle ufak tefek değil; 400-500 kilometre uzunluğunda… Fay, Hatay’dan çıktığı zaman Suriye topraklarından Ölü Deniz'e ardından Lübnan ve İsrail üzerinden Akabe Körfezi’ne kadar iniyor. Bu nedenle Hatay’ı ve Ortadoğu’daki bu üç ülkeyi bekleyen deprem olduğunu söylemek mümkün. Hatta tarihsel dönemde 8 büyüklüğüne varan depremler bulunuyor. Bu fay artık harekete geçti.



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'KIBRIS YAYI’NA DİKKAT!

‘Büyük bir deprem Kıbrıs ve Akdeniz kıyılarında tsunami yaratabilir’



Akdeniz’de Kıbrıs Yayı’ndan bahsediliyor. Eğer son deprem güneye doğru bir hareketlilik sağlarsa bu yayda deprem oluşabilir mi? Böylesi bir durumda nasıl bir risk oluşur?



Prof. Dr. Süleyman Pampal, bunun da mümkün olabileceğinin altını çizerek “Kıbrıs Yayı, Afrika Levhası ile Anadolu Levhası’nın sınırı; Dalma-Batma Zonu… O bölgede deprem olursa ki tarihsel depremlerde Kıbrıs’ta 8’den büyük sarsıntılar bulunuyor, özellikle tsunami'ye yol açabilir. Özetle Akdeniz kıyılarını etkileyebilecek bir deprem olur. Maalesef o levha sınırında genelde daha büyük depremler oluyor” ifadelerini kullandı.





Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi / Fotoğraf: İHA

ADANA RİSK ALTINDA MI?

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Hatay’da yaşanan deprem sonrası Adana’nın da büyük bir sarsıntı yaşama ihtimali gündem oldu. Uzmanımıza bu ihtimali de sordum.Prof. Dr. Pampal,dedi.

YEDİSU FAYI'NA DİKKAT! ANORMAL SEVİYEDE STRES YÜKLENDİ

İki büyük Kahramanmaraş Depremi sonrası Bingöl'ün çevresindeki fayların da harekete geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Pampal, "Bingöl’ün kuzeyinde kırılmamış segmentler var. Bu bölgenin fayları son Kahramanmaraş depremiyle anormal derecede stres yüklendi. Bunların kırılma ihtimali söz konusu olabilir. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Zonu ile Doğu Anadolu Fay Zonu’nun kesiştiği Karlıova’nın batısında Yedisu Fayı bulunuyor. Zaten kırılmak üzere olduğunu konuştuğumuz bir faydı. Bu fayın da kırılma ihtimali öne çekilmiş olabilir" uyarısında bulundu.