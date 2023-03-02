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Hatay'da yüzlerce otomobilden oluşan araç mezarlığı

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#Araç Mezarlığı#Hatay#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 09:46

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde enkazdan çıkarılan hasarlı araçları toplamak için oluşturulan 3 alan, 'araç mezarlığı' oluşturdu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem, yüzlerce artçı sarsıntı, 21 Şubat'taki Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçeleri merkezli depremler ile büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce araç da enkaz altında kaldı.

Hatayda yüzlerce otomobilden oluşan araç mezarlığı

Antakya ve Samandağ'daki enkaz kaldırma çalışmalarında moloz yığınlarının arasından çıkarılan araçlar, çekicilerle bölgede belirlenen 3 hasarlı araç toplama alanına taşınıyor.

Hatayda yüzlerce otomobilden oluşan araç mezarlığı

'Araç mezarlığı'na dönüşen alanlarda büyük hasar almış yüzlerce araç bulunuyor.

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Hatayda yüzlerce otomobilden oluşan araç mezarlığı

Üzerlerinde enkazdaki beton parçalarından kalıntıların da bulunduğu araçların birçoğunun ağır hasarlı olduğu görüldü.

Hatayda yüzlerce otomobilden oluşan araç mezarlığı

deprem nedeniyle hasar almış araçların toplandığı alanlar, polis ve askeri personel tarafından korunuyor.

Hatayda yüzlerce otomobilden oluşan araç mezarlığı

Birçoğu ağır hasarlı araçlar arasında tamir edilebilecek düzeyde olanlar, sahiplerince çekiciyle alınarak bölgeye yakın sanayi tesislerine gönderiliyor.

Hatayda yüzlerce otomobilden oluşan araç mezarlığı

Bölgede oluşturulan 3 alana ise çekicilerle enkazdan çıkarılan araçların taşınma işlemlerine devam ediliyor.

Hatayda yüzlerce otomobilden oluşan araç mezarlığı

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#Araç Mezarlığı#Hatay#Deprem

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