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Hatay'da yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu

#Hatay#Samandağ#Denizanası
Hatayda yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu.

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İlçede bulunan 14 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıya vuran denizanalarını ilk defa gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUZ"

Çevre sakinlerinden Mahmut Faraç, 50 yıldır Çevlik bölgesinde yaşadığını belirterek, "Denizanasını ilk defa bu aylarda görüyorum. Normalde temmuz ve ağustos aylarında sahile gelir ama bu kadar aşrı ölüm olmazdı. Bu ayda ölümler anlaşılmayan bir durum. İlk defa böyle bu durumla karşılaşıyoruz. Yetkililerin bu kadar ölüm yaşandığını araştırması gerekiyor" dedi.

Hatayda yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu

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#Hatay#Samandağ#Denizanası

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