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Hatay'da yürekleri ısıtan görüntü: 17 yaşındaki genç, sokak köpeğine avcuyla su içirdi

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#Hatay#Sokak Köpeği#Köpek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 09:31

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 17 yaşındaki Erdoğan Yılmaz, susayan sokak köpeğine avunun içerisinde su içirdi. Yılmaz, yaptığı davranışla yürekleri ısıttı.

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Kavurucu sıcakların etkili olduğu Hatay’da gün içinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkıyor. Hava sıcaklığının artmasından en fazla muzdarip olanlarsa sokak hayvanları. İskenderun'da yaşayan 17 yaşındaki Erdoğan Yılmaz, sokakta yürüdüğü esnada bir köpeğin dilinin dışarıda olduğunu ve susadığını fark etti.

Hatayda yürekleri ısıtan görüntü: 17 yaşındaki genç, sokak köpeğine avcuyla su içirdi

Markete giderek 4 su alan Yılmaz, köpeğe avucuyla su içirmeye başladı. Bu anları arkadaşı tarafından kayıt altına Yılmaz, yaptığı hareketle takdir topladı.

Hatayda yürekleri ısıtan görüntü: 17 yaşındaki genç, sokak köpeğine avcuyla su içirdi

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“KÖPEK ELİMDEN SU İÇMEYE BAŞLADI, BAYAĞI BİR SUSAMIŞTI”

Şişe ile avucuna döktüğü suyu hayvana içiren 17 Yaşındaki Erdoğan Yılmaz, “Hatay'da havalar çok sıcak biz bile yeri geldiğinde bayağı bir su tüketiyoruz. Havalar çok sıcak nemli olduğu için sürekli su tüketiminde bulunuyoruz. Sokakta geçerken gördüğüm köpeğin bayağı bir dili dışardaydı susadığını fark ettim, kap bulamayınca bulunan suyu elime döktüm. Köpek elimden su içmeye başladı, bayağı bir susamıştı. 3 şişe boşalttım yerde hatta 4'üncü de cebimdeydi. Köpeğin çok susadığını gördüm 4 su aldım içmeye başladı 3 tanesini de bitirdi. Havalarımız çok sıcak İskenderun'da sessiz hayvanlarımız için su ve mama bırakmayı unutmayalım” ifadelerini kullandı.

Hatayda yürekleri ısıtan görüntü: 17 yaşındaki genç, sokak köpeğine avcuyla su içirdi

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#Hatay#Sokak Köpeği#Köpek

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