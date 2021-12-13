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Hatay'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

#Hatay#Defne#Samandağ
Hatayda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde jandarmanın 3 ayrı adrese yaptığı baskında 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Defne ve Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı nedeniyle sahte içki üreten ve kaçak ürün ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Defne ve Samandağ ilçelerinde tespit edilen 3 ayrı adrese 11 Aralık'ta operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan jelikanlar içerisinde 490 litre satışa hazır ve bin 900 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi.

Markette izinsiz satışı yapılan 5 bin 479 adet bira ile sahte rakı üretiminde kullanılmak üzere 36 kasa üzüm, alkol üretiminde kullanılan damıtma kazanı ve damıtma sistemi ele geçirildi.

İçkileri piyasaya sürmeye hazırlanan, İ.G., K.U. ve E.R. gözaltına alındı.

 

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#Hatay#Defne#Samandağ

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