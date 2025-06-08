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Hatay'da yılanların çiftleşme dansı kamerada

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#Hatay#Yılan #Yılanlar
Hatayda yılanların çiftleşme dansı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 09:19

Hatay'ın Altınözü ilçesinde boş arazide 2 yılanın çiftleşme dansı vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi.

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Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde, boş bir arazide çiftleşme ritüellerini gerçekleştirilirken 2 yılan görüldü. Yılanların çiftleşme dansı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yılanların çiftleşme ritüelleri ve bahçe sahibin tepkisi kameraya yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

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#Hatay#Yılan #Yılanlar

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