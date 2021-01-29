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Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay) (DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Hatay'da Yayladağı Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Hatay'da Yayladağı Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Hatay'da Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yaklaşık 1 ay önce çeşitli semptomlar görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Sayın, durumu ağırlaşınca Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 6 Ocak’ta Ankara’da bir hastaneye sevk edilen Mustafa Sayın, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi.

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