Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay) (DHA)
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Hatay'da Yayladağı Belediye Başkanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Hatay'da Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yaklaşık 1 ay önce çeşitli semptomlar görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Sayın, durumu ağırlaşınca Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 6 Ocak’ta Ankara’da bir hastaneye sevk edilen Mustafa Sayın, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi.
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