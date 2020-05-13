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DHA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 00:40, Son Güncelleme:

Hatay'da, yasa dışı 'balık' avlayanlara operasyon

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Hatay'da, yasa dışı 'balık' avlayanlara operasyon
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Hatay'da, Sahil Güvenlik ekiplerince yasa dışı balık avcılığı yapan 3 kişiye toplam 13 bin TL ceza kesildi.

İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, kafes yöntemiyle yasa dışı balık avcılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Arsuz ilçesi açıklarında kafes yöntemiyle balık avlandığı ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, 3 şüpheliye 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 13 bin TL idari para cezası uyguladı.

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