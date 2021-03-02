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Gündem
Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)-
Haber Giriş: 02.03.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

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Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Hatay'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 19 farklı adrese baskın yaptı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 80 cep telefonu, bilgisayar, hard disk, tabanca, 2 tüfek, 12 bin dolar, 35 bin lira ve 5 bin riyal ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

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