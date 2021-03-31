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HATAY (AA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Hatay'da yaralı halde bulunan leyleğe jandarma sahip çıktı

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Hatay'da yaralı halde bulunan leyleğe jandarma sahip çıktı

Hatay'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mızraklı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında hareketsiz duran leylek gördü.
Kuşun yaralı olduğunu belirleyen ekipler, durumu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne bildirdi.
Ekipler, sol kanadı kırık olan ve açlıktan bitkin düşen hayvanı tedavisi için Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

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