Hatay'da yangında dehşet anlarını anlattı: Alev topları gelmeye başladı, çok korktuk

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Alınan bilgiye göre, 16 Mayıs Pazar günü saat 13.57’de Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yayla bölgesinde orman yangını meydana geldi. Yangına 5 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz, 13 su tankı ve 300 personel şu ana kadar müdahale etti. Geniş bir alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

“ALEV TOPLARI GELMEYE BAŞLADI, ÇOK KORKTUK”

Yangının çıktığı bölgede yaşayan Reşit Duman, "Evde oturuyorduk, önce aşağıdan küçük bir şekilde başladı. Dedik her zaman olağan bir yangın. Ama sonra birdenbire bir saat sonra rüzgarın etkisiyle alev topları gelmeye başladı. Ondan bir saat sonra polis, jandarma geldi. Hemen evleri boşaltın dediler. Çok tehlikeli bir durum var, biz de hemen o an apar topar ne varsa binip arabalara gitmek zorunda kaldık. Ben geldim buraya daha sonra müdahale ettim. Arkadaşlarımızın bazıları gönüllü kaldı burada. Devlet hemen yetişti sağ olsun. Çok tedirgin olduk, çok korktuk. Zaten depremi yaşamıştık. Benim evim de zarar görmezken yan ev komşumun evi bir metre mesafede o yandı" dedi.

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“25 DAKİKADA DEHŞET BİR YANGINA DÖNÜŞTÜ”

Bölgede yaşayan Nilgün Uysaloğlu ise, "Saat iki, iki buçuk civarı aşağından bir beyazlık gördük. İtfaiye hemen geldi ama sonra rüzgarın ve çamların etkisiyle 25 dakika sürmeden, dehşet bir yangına dönüştü. Burnumuzun dibine kadar geldi, apar topar jandarma bizleri hepimizi evimizden çıkarttı. Arka tarafta Allah’tan bir yolumuz daha var, oradan indirdiler bizi" diye konuştu.