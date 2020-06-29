Hatay'da yangın paniği
Hatay'ın Belen ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektarlık alan, zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Belen'in Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin görenlerin ihbarıyla bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 2 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektarlık alan, zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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