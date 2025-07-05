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Hatay'da yangın devam ediyor: Köylüler yangın bölgesine traktörlerle su taşıdı

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#Hatay Yangın#Orman Yangını#Havadan Müdahale
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 09:04

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor. Akşam saatlerinde ara verilen havadan müdahale ise günün aydınlanmasıyla yeniden başlandı. Öte yandan köylüler traktörlerle yangın bölgesine su taşıdı.

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İlçedeki Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkiinde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Bugün gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Payas ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınına kadar yayıldı. İkinci günüde devam eden söndürme çalışmalarında gece boyunca 9 yaylada 920 ev boşaltıldı, bin 870 vatandaş tahliye edildi.

HAVADAN MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

404 araç ve bin 100 personel ile karadan sürdürülen çalışmalara günün aydınlanması ile havadan tekrar başlandı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ederken, rüzgarın etkisinin düşmesiyle yangının yayılma hızının yavaşladığı öğrenildi.

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TRAKTÖRLE SU TAŞIDILAR

Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevkii arasında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayıp rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevler gecenin karanlığını aydınlattı.

Hatayda yangın devam ediyor: Köylüler yangın bölgesine traktörlerle su taşıdı

Gökyüzünü kızıla bürüyen alevleri söndürmek için tüm ekipler ve vatandaş seferber oldu. Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale devam ederken köylüler traktörlerle yangın bölgesine su taşıdı.

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#Hatay Yangın#Orman Yangını#Havadan Müdahale

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