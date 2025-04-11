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Hatay'da vahşet! Annesini boğarak öldürdü... 'İçindeki şeytanı çıkarmak istedim'

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#Hatay#İskenderun#Cinayet
Hatayda vahşet Annesini boğarak öldürdü... İçindeki şeytanı çıkarmak istedim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 12:09

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Suriyeli Hasan Habraş (20), annesi Hüsne Habraş'ı (53) boğdu. Gözaltına alınan ve ifadesinde içindeki şeytanı çıkarmak için annesini öldürdüğünü söyleyen Habraş, tutuklandı.

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Olay, 8 Nisan'da, Denizciler Mahallesi'nde Habraş ailesinin evinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hasan Habraş, tartıştığı annesini boğarak öldürdü. Habraş daha sonra ağabeyini arayarak, "Annemiz öldü, başımız sağ olsun" dedi.

Ağabeyinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Hüsne Habraş'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Emniyetteki ifadesinde içindeki şeytanı çıkarmak için annesini öldürdüğünü söyleyen Habraş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

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#Hatay#İskenderun#Cinayet

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