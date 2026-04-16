×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da vahşet! Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu... 2 şüpheli gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#İskenderun#Cinayet
Hatayda vahşet Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu... 2 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 12:46

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaylada Osman Zont (33) ile annesi Zekiye Zont (54) ölü bulundu. Osman Zont’un başından vurulduğu, yakın bir noktada bulunan annesinin cansız bedeninin ise toprağa gömülü olduğu belirtildi. Korkunç olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Haberin Devamı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi.

Silahla vurulmuş bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, ölü bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) da kayıp olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, İskenderun yamaç paraşütü alanında Zekiye Zont'un cesedini toprağa gömülü buldu.

Bulunduğu yerden çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#İskenderun#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!