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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 14:57,Son Güncelleme:

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

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Hatay'da uyuşturucu operasyonu
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HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 136 kilogram takoz esrar ile 297 bin 600 adet captagon ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında bir ikamette arama yaptı. Ekiplerin aramasında ikametin 'hol' diye tabir edilen kısmına duvar örülerek gizlenmiş halde 136 kilo takoz esrar, 297 bin 600 adet sentetik uyuşturucu captagon ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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