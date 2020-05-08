Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında bir ikamette arama yaptı. Ekiplerin aramasında ikametin 'hol' diye tabir edilen kısmına duvar örülerek gizlenmiş halde 136 kilo takoz esrar, 297 bin 600 adet sentetik uyuşturucu captagon ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.