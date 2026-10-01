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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Hatay#Jandarma
Hatayda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:45

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi. Jandarmanın yaptığı baskında, 19 gram metamfetamin, 89 sentetik ecza hapı, 10 uyuşturucu hap, 20 gram kubar esrar, 10 gram plaka esrar, 30 gram kannabinoid maddesi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Uyuşturuculara ve silahlara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki sorguları devam ediyor.

Hatayda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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#Uyuşturucu Operasyonu#Hatay#Jandarma

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