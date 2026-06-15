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Hatay’da uyuşturucu operasyonu! 148 kök Hint keneviri ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Uyuşturucu#Kök Kenevir
Hatay’da uyuşturucu operasyonu 148 kök Hint keneviri ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 09:46

Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 148 kök Hint keneviri ve 320 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden M.D. tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Çöğürlü Mahallesi’nde yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

148 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen 3 adrese baskın yapan ekipler, bahçe ve seralarda yetiştirilen 148 kök Hint keneviri, 320 gram kubar esrar, 1 tabanca ile 3 telefonu ele geçirdi. Operasyonda Z.D., A.D. ve M.D. gözaltına alındı.

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

 

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#Hatay#Uyuşturucu#Kök Kenevir

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