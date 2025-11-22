×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da üreticiler, alıcı çıkmayan tonlarca mandalinayı ücretsiz dağıttı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay Üreticileri#Mandalina Ücretsiz Dağıtım#Samandağ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 16:12

Hatay'ın Samandağ ilçesinde üreticiler, tarlada kilosu 2 liraya kadar düşen ve dalında kalan tonlarca mandalinayı vatandaşa ücretsiz dağıttı.

Haberin Devamı

Hatay Samandağ'da üreticiler, dalında kalan mandalinaları toplayıp kasalarla ilçe merkezine getirdi. Üreticiler, tarlada kilosu 2 liraya kadar düşen mandalinayı kasalarla vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tonlarca mandalina kısa sürede tükenirken, çiftçi Ferit Diker, mandalinanın kilosunun tarlada 2 liraya kadar düştüğünü, bu rakama bile alıcı çıkmadığını söyledi.

Hatayda üreticiler, alıcı çıkmayan tonlarca mandalinayı ücretsiz dağıttı

"DALINDA MANDALİNALAR ÇÜRÜYOR"

Ürünlerinin dalında kaldığını belirten Diker, "Samandağ'ında eylül ayında fiyatlar, 10-12 lirayken aniden 2 liraya kadar düştü maalesef. Bunun gerekçelerini anlatmakta zorlanıyoruz, dalında mandalinalar çürüyor. Ve inanın, önümüzdeki 10-15 gün içinde şiddetli bir yağış olursa mandalina diye bir şey kalmayacak. Bizim devletten beklentimiz, mazot, gübre ve ilaç desteği sağlanması. Eğer bunlar yapılamıyorsa, her mahalleye ücretsiz kullanılabilecek büyük, soğuk hava depoları kurulmasını talep ediyoruz. Bu, üreticiye verilecek en büyük destek olur" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay Üreticileri#Mandalina Ücretsiz Dağıtım#Samandağ

BAKMADAN GEÇME!