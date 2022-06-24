Hatay’da tuzaklanmış EYP imha edildi

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 'Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Hacı Bestami Gürz Operasyonu' kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde geçmiş yıllarda araziye gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış 20 kilogram EYP ile 'A4 patlayıcı' ve elektrikli kabloya bağlı 2 adet fünye ve depo içerisinde çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, tespit edilen EYP ile diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.