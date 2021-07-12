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Gündem
Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 12.07.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Hatay'da tüyler ürperten olay! Gözyaşlarıyla uğurlandı

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Hatay'da tüyler ürperten olay! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Hatay'da Uzman Çavuş D.E.O., kız arkadaşı Derya Aldıç'ı (33) tabancayla başından vurup, öldürdükten sonra hayatına son verdi. Tabutunun üzerine gelinlik konulan Aldıç ise, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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  • Hatayda tüyler ürperten olay
  • Hatayda tüyler ürperten olay
  • Hatayda tüyler ürperten olay
  • Hatayda tüyler ürperten olay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün akşam saatlerinde Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Samandağ'da uzman çavuş olarak görev yapan D.E.O, kız arkadaşı Derya Aldıç'ın evine gitti. Bir süre sonra D.E.O. ile Aldıç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında beylik tabancasını çıkaran D.E.O., Aldıç'ı koltukta otururken başından vurdu, ardından da namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Evden gelen silah sesleri üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, D.E.O. ile Aldıç'ın hayatını kaybettiği saptandı.

Hatayda tüyler ürperten olay Gözyaşlarıyla uğurlandı

TOPRAĞA VERİLDİ

Derya Aldıç'ın cenazesi Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. D.E.O.'nun ise cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Sabah saatlerinde yakınlarına teslim edilen Derya Aldıç'ın cenazesi, evinden helallik alınmasının ardından Yeni Mahalle Asri Mezarlığı'na götürüldü. Tabutunun üzerine gelinlik konulan Aldıç, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hatayda tüyler ürperten olay Gözyaşlarıyla uğurlandı

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