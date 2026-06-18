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Hatay’da ‘Türkiye’nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras’ paneli

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#Hatay Mutfağı#Gastrodiplomasi#Emine Erdoğan
Hatay’da ‘Türkiye’nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras’ paneli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 12:23

Hatay'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras’ konulu panel düzenlendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2022'den bu yana gerçekleştirilen ‘Türk Mutfağı Haftası’ kapsamında bu yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Meclis Kültür Sanat Meclisi'nde ‘Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras’ konulu panel düzenlendi. Panelin açılışında Emine Erdoğan'ın video mesajı da yer aldı.

Hatay’da ‘Türkiye’nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras’ paneli

Panel açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Masatlı,”Hatay mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını, tarihin, kültürün ve kardeşliğin aynı sofrada buluştuğu büyük bir medeniyet mirası. 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma sürecinde gastronomiyi stratejik bir alan olarak ele aldık. Antakya Gastronomi Çarşısı ve Hatay Kültür Sanat Çarşısı Projelerini hayata geçirdik. Coğrafi işaretli ürün sayısını 25’ten 70’e yükselttik. Hatay, bu alanda Türkiye üçüncüsü konumuna geldi. Hedefimiz ise Türkiye birinciliği" dedi.

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Hatay’da ‘Türkiye’nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras’ paneli

Kadın kooperatifi sayısının 35’ten 53’e çıkarıldığını ve Hatay’ın bu alanda Türkiye birincisi olduğunu belirten Vali Masatlı, kadın emeğiyle üretilen yöresel ürünlerin tanıtımı için Hayat Hatay markasının oluşturulduğunu söyledi. Hatay mutfağının Türkiye’nin kültürel diplomasisi açısından önemli bir değer olduğunu vurgulayan Masatlı, kentin gastronomi mirasının uluslararası alanda daha güçlü tanıtılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Hatay’da ‘Türkiye’nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras’ paneli

Program; İskenderun Teknik Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Sait Doğan, Hatay Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdullah Dinç, pastane işletmecisi Fevzi Kit, Hatay Anadolu Şef Aşçılar Derneği'nden Ahmet Uçman ve Restoran Şefi Eren Demirci'nin katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Marka Ofisi Koordinatörü Ayben Ünel Kuşculuoğlu'nun yönetimini üstlendiği ‘Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras’ başlıklı panelle devam etti.

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Hatay’da ‘Türkiye’nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras’ paneli

 

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#Hatay Mutfağı#Gastrodiplomasi#Emine Erdoğan

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