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Hatay'da traktörle minibüs çarpıştı! 1 can kaybı

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#Hatay#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 09:13

Hatay'da traktörle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Hava Nazifşan hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza; Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 31 b 5070 plakalı Ford marka minibüs, S.N. yönetimindeki 31 U 9779 plakalı Nev Holland marka traktörle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 aracın sürücü ve traktörde bulunan S.N.'nin eşi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı Hava Nazifşan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 2 araç sürücüsünün de hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hatayda traktörle minibüs çarpıştı 1 can kaybı

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#Hatay#Trafik#Kaza

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