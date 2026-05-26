Hatay'da trafikte yol kesip sopayla tartıştığı sürücüyü tehdit eden sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

#HATAY#Reyhanlı #Yol Kesme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 12:48

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde trafikte yol kesip sopayla tartıştığı sürücüyü tehdit eden kamyonet sürücüsü F.B.A.'ya 180 bin lira ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde meydana geldi. Kamyonet sürücüsü F.B.A., ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilin önünde durup yolu kesen F.B.A., araçtan sopa alıp indi. Kamyonetten inen arkadaşı ile birlikte otomobilin yanına gelen F.B.A. camlara vurdu. Otomobil sürücüsü, manevra yaparak bölgeden uzaklaştı. Bu sırada otomobilde bulunan bir kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin yayınlanması üzerine Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonet sürücüsü F.B.A.'nın kimliğini tespit ederek yasal işlem yaptı. F.B.A'ya 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. 

