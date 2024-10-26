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Hatay'da trafikte tartıştığı 2 kişiyi aracıyla ezmeye çalıştı

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#İskenderun#Hatay#Trafik
Hatayda trafikte tartıştığı 2 kişiyi aracıyla ezmeye çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 10:55

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir sürücü, trafikte tartıştığı motosikletli ve yanındaki bir kişiyi aracıyla geri manevra yaparak ezmeye çalıştı. O anlarsa kameraya yansıdı.

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Olay, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü, trafikte motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı. Kavşakta motosikletten inen 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmaya devam etti. Sürücünün yoluna devam ettiğini düşünen gençler de motosiklete bindi. O sırada geri manevra yapan sürücü, aracıyla 2 kişiyi ezmeye çalıştı. Gençlerin kaçarak ezilmekten kurtulduğu anlar kameraya yansırken akılalmaz olay sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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#İskenderun#Hatay#Trafik

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