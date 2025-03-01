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Hatay'da trafik kazası: 6 can kaybı, 8 yaralı

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#Hatay#Trafik Kazası#TIR
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 17:02

Son dakika haberine göre Hatay'da işçileri taşıyan servis minibüsü, park halindeki TIR'a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Reyhanlı-Antakya kara yolu Üzümdalı mevkisinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belli olmayan inşaat işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı.

Hatayda trafik kazası: 6 can kaybı, 8 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da kaza yerine giderek bilgi aldı.

6 CAN KAYBI, 8 YARALI

Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Hatayda trafik kazası: 6 can kaybı, 8 yaralı

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#Hatay#Trafik Kazası#TIR

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