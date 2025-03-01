Hatay'da trafik kazası: 6 can kaybı, 8 yaralı

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Reyhanlı-Antakya kara yolu Üzümdalı mevkisinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü belli olmayan inşaat işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da kaza yerine giderek bilgi aldı.

6 CAN KAYBI, 8 YARALI

Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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