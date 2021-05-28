MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHatay'da trafik kazası! 15 yaşındaki Yaren hayatını kaybetti
GeriGündem Hatay'da trafik kazası! 15 yaşındaki Yaren hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 08:34 | Son Güncelleme:

Hatay'da trafik kazası! 15 yaşındaki Yaren hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatay'da trafik kazası! 15 yaşındaki Yaren hayatını kaybetti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeşten 15 yaşındaki Yaren Altun hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Madenköy Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 TC 784 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Eren (17) ve Yaren Altun (15) kardeşlere çaptı.

Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Yaren Altun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi