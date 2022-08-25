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Hatay'da temel kazısında heyelan! 24 daireli bina boşaltıldı

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#Hatay#Antakya#Heyelan
Hatayda temel kazısında heyelan 24 daireli bina boşaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 11:49

Hatay'ın Antakya ilçesinde temel kazısı yapılan arsada oluşan toprak kayması nedeniyle 24 daireli apartman tahliye edildi.

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Antakya'ya bağlı Ekinci Mahallesi'nde, bina inşaatı için temel kazısı yapılan arsadaki hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin bilgi vermesiyle bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre güvenliği alınmasının ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanındaki 24 daireli apartman, tahliye edildi. Jeoloji uzmanlarının yaptığı incelemede, tahliye edilen bina ile arsa arasına istinat duvarı çekilmesine karar verildi. Duvar çekilince daire sahipleri evlerine dönebilecek. 

Hatayda temel kazısında heyelan 24 daireli bina boşaltıldı

 

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#Hatay#Antakya#Heyelan

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