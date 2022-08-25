Hatay'da temel kazısında heyelan! 24 daireli bina boşaltıldı

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Antakya'ya bağlı Ekinci Mahallesi'nde, bina inşaatı için temel kazısı yapılan arsadaki hafriyat çalışmasında toprak kayması meydana geldi. Çevredekilerin bilgi vermesiyle bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre güvenliği alınmasının ardından toprak kaymasının oluştuğu yerin yanındaki 24 daireli apartman, tahliye edildi. Jeoloji uzmanlarının yaptığı incelemede, tahliye edilen bina ile arsa arasına istinat duvarı çekilmesine karar verildi. Duvar çekilince daire sahipleri evlerine dönebilecek.