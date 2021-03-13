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Gündem
HATAY (AA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

Hatay'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

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Hatay'da tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki kanadından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Hatayda tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya salındı
Gölbaşı Gölü mevkisinde, 21 Şubat'ta vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kızıl şahin, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alındı.
Yaklaşık bir aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşan şahin, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin de katılımıyla Amanos Dağları'nda doğaya salındı.

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