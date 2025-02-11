Hatay'da tavuk vebası görülen mahallede 338 kanatlı hayvan itlaf edildi

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Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi’nde, bir çiftlikte meydana gelen şüpheli tavuk ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ölen hayvanlar, tahlil için Adana'ya gönderildi. İncelemelerin ardından telef olan hayvanlarda 'tavuk vebası' tespit edildi. Bunun üzerine mahalleye giden ekipler, 16 kümeste 338 kanatlı hayvanı toplayarak itlaf etti. Kireçle doldurulan 5 metre derinliğinde çukur açan ekipler, itlaf edilen hayvanları gömdü. Mahallenin giriş ve çıkışlarına 'Bu bölgede tavuk vebası hastalığı var' yazılı tabelalar asıldı. Çevredeki mahallelere de önlem alınması için bildirim yapıldı. (DHA)