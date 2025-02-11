×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da tavuk vebası görülen mahallede 338 kanatlı hayvan itlaf edildi

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Tavuk#Veba
Hatayda tavuk vebası görülen mahallede 338 kanatlı hayvan itlaf edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 13:34

Hatay'da ‘tavuk vebası’ tespit edilen mahallede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üç yüz otuz sekiz kanatlı hayvan itlaf edildi.

Haberin Devamı

Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi’nde, bir çiftlikte meydana gelen şüpheli tavuk ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ölen hayvanlar, tahlil için Adana'ya gönderildi. İncelemelerin ardından telef olan hayvanlarda 'tavuk vebası' tespit edildi. Bunun üzerine mahalleye giden ekipler, 16 kümeste 338 kanatlı hayvanı toplayarak itlaf etti. Kireçle doldurulan 5 metre derinliğinde çukur açan ekipler, itlaf edilen hayvanları gömdü. Mahallenin giriş ve çıkışlarına 'Bu bölgede tavuk vebası hastalığı var' yazılı tabelalar asıldı. Çevredeki mahallelere de önlem alınması için bildirim yapıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Tavuk#Veba

BAKMADAN GEÇME!