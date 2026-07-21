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Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Tarım İşçileri#Trafik Kazası
Hatayda tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 5 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 15:57

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen servis minibüsündeki 5 tarım işçisi yaralandı.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Reyhanlı-Hatay kara yolu Çatalhöyük mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 işçi, ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Hatay#Tarım İşçileri#Trafik Kazası

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