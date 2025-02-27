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Hatay'da tarihi Uzun Çarşı'da ramazan yoğunluğu

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#Hatay#Uzun Çarşı#Ramazan
Hatayda tarihi Uzun Çarşıda ramazan yoğunluğu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 10:48

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 500 dükkandan 600'ünün yıkıldığı Hatay'ın simgelerinden tarihi Uzun Çarşı'da ayakta kalan esnaf, ramazan ayı yoğunluğunu yaşıyor.

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Depremin derinden etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesinde binlerce ev yıkılırken, kentteki birçok tarihi yapı da hasar gördü. Antakya merkezdeki bölgenin en işlek yerlerinden biri olan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan Uzun Çarşı da depremde yıkıma uğradı. Deprem öncesi 2 bin 500'ün üzerinde iş yerinin faaliyet gösterdiği 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, 6 Şubat gecesi 600'ü aşkın iş yeri yıkıldı. Her ara sokak ve caddesi farklı bir meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen çarşıda ayakta kalan esnaf, şimdilerde ramazan ayı yoğunluğu yaşıyor. Yerli ve yabancı turistlerin kent gezisinde mutlaka uğradığı tarihi çarşıdaki ramazan yoğunluğu, eski görkemli günlerini aratmıyor. Ramazan alışverişi için Hataylıların akın ettiği Uzun Çarşı'da özellikle kömbe, kabak tatlısı, peynir, helva ve zeytin satışları arttı.

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YÖRESEL ÜRÜNLER SATILIYOR

Ağırlıklı olarak yöresel ürünlerin satıldığı çarşı esnafı Selim Balcıoğlu, "Vatandaşlar ramazan için hazırlık yapmaya başladılar. Sahur için peynir, helva, zeytin çok tercih ediliyor. Depremden önceki yoğunluğu arıyoruz ama ramazan ayı nedeniyle iyi durumdayız. Yavaş yavaş düzeleceğiz" dedi.

Uzun Çarşı'da ramazan öncesi satışlarda artış olduğunu belirten esnaf Mehmet Uzun, "Her yıl olduğu gibi kömbe, kabak ve tulumba tatlılarımızı iftara doğru hazırlıyoruz ve ramazan ayında hizmete sunuyoruz. Şu an ramazan yoğunluğu var. Hataylılar, ramazan öncesi alışverişlerini tamamlamaya çalışıyor" diye konuştu.

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#Hatay#Uzun Çarşı#Ramazan

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