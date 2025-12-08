Hatay’da ‘son anahtar’ hazırlığı

×
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay’daki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Emek Mahallesi’nde örnek daireyi inceleyen Bakan Kurum ardından şantiyede işçi ve mühendislerle bir araya geldi. Bakan Kurum, sırasıyla Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Tarihi Meclis Binası, Uzun Çarşı, Kurtuluş ve Kemalpaşa Caddelerini dolaştı. Bakan Kurum, uğradığı tüm şantiyelerde işçiler ve mühendislerle hatıra fotoğrafları çektirdi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

153 BİN KONUTUN TAMAMI

Kasım ayında Adıyaman’da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 350 bininci konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Bakan Kurum son anahtar teslim töreninin de Hatay’da yapılacağını açıkladı: “İnşallah bu ay sonunda Hatay’da 153 bin konutumuzun tamamını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacak; buradaki sözümüzün tamamını yerine getirmiş olacağız. Hemen ardından da 27 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle deprem bölgesindeki 11 ilimizde; yılsonu hedefimiz olan 453 bin konutumuzdan daha da fazlasını hak sahiplerine teslim edeceğiz.”

Hatay’da deprem konutlarında inceleme yapan Bakan Murat Kurum, vatandaşlar ve şantiyelerde çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

 

