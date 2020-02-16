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AA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 13:54,Son Güncelleme:/

Hatay'da 'sınav jokeri' operasyonu: 16 gözaltı

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Hatay'da 'sınav jokeri' operasyonu: 16 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda başkalarının yerine sınava girdikleri iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, kentte Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı'na (SRC) para karşılığında başka kişilerin gireceği yönündeki bilgi üzerine belirlenen okullarda önlem aldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda başkalarının yerine sınava girdikleri öne sürülen ve "joker" olarak tabir edilen aralarında sürücü kursu yetkilisinin de yer aldığı 16 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

 

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