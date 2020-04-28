MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
GeriGündem Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 18:18,Son Güncelleme:

Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

Hatay'ın Payas ilçesinde, husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Payas ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, iki grup arasında borç tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem A. (34), M.A. (40), K.K. (34) ile Mehmet K. (40) yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada Ekrem A. ile Mehmet K., vurularak hayatını kaybetti, K.K., M.A. ile bir iş yerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Hatayda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Hatayda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle