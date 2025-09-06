×
Hatay'da şiddet uygulanan maymun, kurtarılıp korumaya alındı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 15:54

Hatay'ın Altınözü ilçesine sahibinin şiddet uyguladığı maymun, korumaya alındı. Kaçak yollarla ülkeye getirildiği belirlenen maymunun sahibine 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Altınözü ilçesine bağlı Avuttepe Mahallesi’nde, kaçak yollarla getirilen bir maymunun şiddete maruz kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ekipler harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, yapılan ihbar üzerine bölgeye giderek maymunu sahibinden aldı. Bu kişiye, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

El konulan maymun, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına uygun bir merkeze teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

