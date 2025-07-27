×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hatay'da şehit olan muhafız er Hayrullah Hamit Karaman son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Şehit#Hayrullah Hamit Karaman
Hatayda şehit olan muhafız er Hayrullah Hamit Karaman son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 17:29

Hatay’ın İskenderun ilçesinde vatani görevi yaparken, yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan muhafız er Hayrullah Hamit Karaman, Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Haberin Devamı

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede şehit olan muhafız er Hayrullah Hamit Karaman için Ataköy'de cenaze töreni düzenlendi.

Hatayda şehit olan muhafız er Hayrullah Hamit Karaman son yolculuğuna uğurlandı

Öğle namazına müteakip Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehidin yakınları katıldı. Şehidin anne ve babası taziyeleri camii avlusunda kabul etti. Aileye başsağlığı dileyen Bakan Göktaş, şehidin annesinin yanına oturarak teselli etti. Cenaze namazının ardından şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu. Şehit Karaman, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Şehit#Hayrullah Hamit Karaman

BAKMADAN GEÇME!