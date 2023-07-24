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Hatay'da şaşırtan görüntü! Depremde yıkılan evin enkaz yerinde karpuz çıktı

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#Kahramanmaraş#Hatay#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 09:31

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden en çok etkilenen şehirlerden Hatay’da yıkılan evin enkazının kaldırılmasının ardından arazide çıkan karpuz çıktı. Ev sahibi Nazmi Yamaner şaşkınlığını belirtirken, 'Kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Kısmet olursa yiyeceğiz. Kimin kısmetiyse bilmiyorum. 4 tane vardı, 2’sini koparmışlar 2 tane kalmış.' ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Antakya ilçesinde kaldırılan evlerin arazilerinden farklı bitkiler çıkmaya başladı. Madenboyu Mahallesi’nde yaşayan Nazmi Yamaner’in yıkılan evinin enkazının kaldırılmasının ardından arazide 4 adet karpuz çıktı. Karpuzlara özenle bakan Yamaner, 2 karpuzu çocukların kopardığını, geriye kalan diğer 2 karpuzuysa yiyeceklerini söyledi.

“KİMSENİN AKLINA GELMEZ BÖYLE BİR ŞEY”

Oğlunun paylaştığı fotoğraflara sosyal medyada vatandaşların hayretle baktığını söyleyen Nazmi Yamaner, “Burada ev vardı, depremde yıkıldı. Enkazı kaldırıldı, şimdi de karpuz çıkmış. Karpuzu gördüğümüzde şaşırdık, betondu artık nereden gelmişse kendiliğinden çıkmış.

Hatayda şaşırtan görüntü Depremde yıkılan evin enkaz yerinde karpuz çıktı

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Kimsenin aklına gelmez böyle bir şey. Kısmet olursa yiyeceğiz. Kimin kısmetiyse bilmiyorum. 4 tane vardı, 2’sini koparmışlar 2 tane kalmış. Herkes şaşırıyor, enkazdan çıktığına hayret ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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#Kahramanmaraş#Hatay#Deprem