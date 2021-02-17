Hatay'da sanayi sitesinde fabrika yangını

Merkez Antakya ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi 6'ncı Cadde'de Hamit Yurtcan'a ait kumaş ve kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yandaki mobilya atölyesine de sıçradı. Fabrikadaki bir kamyonet de alev aldı. Alevlerin bölgedeki iş yerlerine de sıçrama ihtimaline karşın buralarda çalışanlar, içerideki mobilyaları dışarı taşıyarak önlem aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

'ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ'

Yangının tehdit ettiği bir iş yerinde mobilyacılık yapan Ömer Bulut, alevlerin bir anda yükseldiğini belirterek, "Hemen itfaiyeyi aradık ve çok şükür bizim iş yerimize sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Biz zarar görmedik ama komşularımızda çok zarar var. Çok şükür can kaybı ya da yaralanma olmadı" diye konuştu.

'KAUÇUK VE SÜNGER ÇOK HIZLI TUTUŞTU'

İtfaiyenin kısa sürede yangına müdahale ettiğini söyleyen mobilya ustası Saim Karadağ, “Kauçuk ve sünger çok hızlı tutuştu ve birden alevlendi. Yan dükkana da sıçardı, diğer komşular da zarar gördü. Çok şükür daha fazla büyümedi, Allah bundan beter etmesin, kimsenin başına böyle bir şey vermesin” dedi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.