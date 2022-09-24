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Hatay'da sahte içki kâbusu: Babasından 17 gün sonra hayatını kaybetti

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#İlkay Dikmen#Naci Dikmen#Hatay
Hatayda sahte içki kâbusu: Babasından 17 gün sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 16:20

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde içtikleri sahte içkiden zehirlenen İlkay Dikmen (40), babası Naci Dikmen'in (64) ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybetti. İlkay Dikmen’in 2018 yılında babasıyla selfie çektiği, fotoğrafı sosyal medya hesabından “Allah kimseye baba acısı göstermesin" mesajıyla paylaştığı görüldü. 8 kişinin daha hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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İlçede 4 Eylül günü 12 kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi görenlerden Muharrem K. (62), Celal Daher (63) ve Naci Dikmen (64), iki gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, sahte içkilerin temin edildiği değerlendirilerek gözaltına alınan 10 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İskenderun Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım tedavisi devam eden 9 kişiden, Naci Dikmen’in oğlu İlkay Dikmen de babasının ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybetti. Dikmen’in cenazesi, dün Çankaya Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hatayda sahte içki kâbusu: Babasından 17 gün sonra hayatını kaybetti


'ALLAH KİMSEYE BABA ACISI GÖSTERMESİN' PAYLAŞIMI YAPMIŞ

İlkay Dikmen’in 2018 yılında babasıyla selfie çektiği, fotoğrafı sosyal medya hesabından “Allah kimseye baba acısı göstermesin. Baba candır, gerisi yalandır. Allah’ım başımızdan eksik etmesin babam” mesajıyla paylaştığı görüldü.

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8 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada, Celal Daher’in eşi Gülseren Daher’in (58) de aralarında bulunduğu 8 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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#İlkay Dikmen#Naci Dikmen#Hatay

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