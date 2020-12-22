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HATAY (İHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 11:19 | Son Güncelleme:

Hatay’da sahte dolar ele geçirildi

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Hatay’da sahte dolar ele geçirildi
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Hatay’ın Antakya ilçesinde bir araçta 10 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Hatay genelinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Ekiplerince Şükrü Güçlü Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada S.R. isimli şahıs üzerinde 10 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.
S.R. hakkında parada sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

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