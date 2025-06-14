Hatay'da sağlık çalışanından 20 saniyelik hamle! Sosyal medyada ilgi gördü

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Kumlu ilçesinde yaşayan Hüseyin Kutaç, serinlemek için gittiği havuzda yüzerken düşerek omzunu çıkardı. Omzu çıktığı için acılar içinde kıvranan Kutaç'ı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekibinde görevli sağlıkçı Rahim Cünedioğlu, Kutaç'a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Sağlıkçı Cünedioğlu'nun tek hamlede çıkan omzu yerine oturttu ve yere düşerek omzu çıkan Kutaç rahat nefes aldı.

20 SANİYELİK HAMLE SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Sağlıkçının tek hamlede çıkan omzunun yerine koymasına inanamadığını ifade eden Hüseyin Kutaç, "Havuza gitmiştim. Havuzun kenarında düşüp omzum çıkmıştı, sonra 112 Acil ekipleri geldi. Ambulansın içinde omzumu iyileştirdiler. Omzum çıktığı an biri videomu çekmişti. Sosyal medyada paylaşılmış. Bende görünce çok şaşırdım.