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Hatay’da ruhsat krizi! Sahil yolunu duvar ve taşlarla kapattı

Güncelleme Tarihi:

#Dörtyol Ruhsat Krizi#Kezban Öztürk#İşletme Ruhsatı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 09:29

Hatay, Dörtyol’da işletme sahibi olan Kezban Öztürk, belediyeden açılış ruhsatı alamayınca tapulu arazisinden geçtiğini öne sürdüğü sahil yolunu duvar ve taşlarla kapattı.

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İddialara göre, Dörtyol ilçesi Dörttaş sahil yolunun bir bölümü, uzun yıllardır işletme ve arazi sahibi Kezban Öztürk'ün tapulu arazisinden geçiyordu. Öztürk, 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren işletmelerinde yalnızca kiracı değişikliği yaşandığını, buna rağmen belediye tarafından yeni kiracıya açılış ruhsatı verilmediğini belirtti.

Hatay’da ruhsat krizi Sahil yolunu duvar ve taşlarla kapattı

YOLA TAŞ DİZDİ VE KAPATTI

Yaşanan süreç nedeniyle kendi arazilerinden geçen ve resmi yol statüsünde olmadığını öne sürdüğü güzergahı duvar ve büyük taşlarla ulaşıma kapatan Öztürk, bugüne kadar vatandaşların mağdur olmaması adına bu yolu kendi inisiyatifleriyle kullanıma açık tuttuklarını söyledi.

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Hatay’da ruhsat krizi Sahil yolunu duvar ve taşlarla kapattı

“YOL DİYE BİR ŞEY YOK”

İşletmelerinin tek geçim kaynakları olduğunu belirten Kezban Öztürk, işletmeye ruhsat verilmesi takdirinde yolu vatandaşların ulaşıma açacaklarını ifade ederek, "2011 yılından bu yana burada faaliyet gösteriyoruz. Sadece kiracı değiştiği için açılış ruhsatı alamıyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımız mağdur olmasın diye tapulu arazimizden geçen yolu kullanıma açtık. Ancak ruhsat alamayınca yolu kapatma kararı aldık. Burada yol diye bir şey yok, burası bizim arsamızın içinde.” dedi.

Hatay’da ruhsat krizi Sahil yolunu duvar ve taşlarla kapattı

“RUHSATI VER YOLU AÇALIM”

Öztürk, “Açılış ruhsatını aldığımız gün yolu yeniden Dörtyol halkının hizmetine açacağız. Amacımız vatandaşları mağdur etmek değil. Biz ailemizin geçimini bu işletmenin kira geliriyle sağlıyoruz. Belediye bize yardımcı olursa biz de seve seve yardımcı oluruz" sözlerini kullandı

Olayla ilgili sürecin belediye ile işletme sahipleri arasında devam ettiği öğrenildi.

Hatay’da ruhsat krizi Sahil yolunu duvar ve taşlarla kapattı

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#Dörtyol Ruhsat Krizi#Kezban Öztürk#İşletme Ruhsatı

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