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Hatay’da Ramazan ayı öncesinde işletmelerde denetim yapıldı

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Hatay’da Ramazan ayı öncesinde işletmelerde denetim yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 12:44

Hatay Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi yüksek fiyat artışı ve haksız kazancın önüne geçmek için işletmelerde denetim yaptı. Haksız fiyat artışlarına karşı gerekli yasal yaptırımların uygulanacağına dikkat çekerek Hatay Ticaret İl Müdüra Halit İmrek, bu tür uygulamalara karşı vatandaşları duyarlı olmaya ve şüpheli durumları Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirmeye çağırdı.

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Hatay Ticaret İl Müdüra Halit İmrek, Ramazan ayı öncesinde gıda ve tüketim ürünlerinde fiyat artışı ve haksız kazanç sağlanmasının önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Özellikle marketler, restoranlar ve unlu mamul satışı yapan işletmelerde fiyat etiketlerine ve fiyat artışlarına yönelik yapılan denetimlerin titizlikle devam ettiğini belirten İmrek, "Tüketicilerin en temel ihtiyaçlarının karşılandığı alanlarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu süreçte, özellikle temel gıda ürünlerinde fiyat etiketlerinin doğru bir şekilde yansıtılmasını ve fiyat artışlarının keyfi şekilde yapılmamasını sağlamak için ekiplerimiz sahada aktif olarak görev alıyor" dedi.

"DENETİMLER RAMAZAN AYI BOYUNCA SÜRECEK"

Haksız fiyat artışlarına karşı gerekli yasal yaptırımların uygulanacağına dikkat çekerek İmrek, bu tür uygulamalara karşı vatandaşları duyarlı olmaya ve şüpheli durumları Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirmeye çağırdı. Haksız fiyat artışlarının, halkın alım gücünü zedelemekte ve ekonomik dengeleri olumsuz yönde etkilemekte olduğunu aktaran İmrek, denetimlerin, Ramazan ayı boyunca artarak süreceği ve gerekirse yeni önlemlerle destekleneceği ifade etti. (DHA)

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#Hatay#Ramazan#Ramazanapp

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