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GeriGündem Hatay'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 bin 700 uyuşturucu hap bulundu
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Gündem
HATAY (AA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Hatay'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 bin 700 uyuşturucu hap bulundu

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Hatay'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 bin 700 uyuşturucu hap bulundu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, takip sonucu kısa sürede kovalamacayla yakalandı.
Araçta 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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