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İzzet NAZLI/HATAY (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Hatay'da paramotor ve yamaç paraşütü faaliyetleri yasaklandı

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Hatay'da paramotor ve yamaç paraşütü faaliyetleri yasaklandı
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Hatay Valiliği, terörle mücadelenin etkin ve verimli yürütülmesi için kent genelinde 4 Nisan 2021 tarihine kadar her türlü yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada kentin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunduğu ve komşu sınır ülkedeki karışıklıklara dikkat çekildi. Açıklamada “Terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu düzenin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, yasadışı faaliyetlerin önlenmesi açısından ilimiz genelinde her türlü yamaç paraşütü, paramotor, paratrekking faaliyetleri 04 Kasım 2020 ile 04 Nisan 2021 tarihleri arasında 6 ay süreyle yasaklanmıştır” denildi.

TERÖRİSTLER PARAMOTORLARLA SURİYE'DEN GELMİŞTİ

Öte yandan, 27 Ekim’de İskenderun ilçesinde biri kendisini patlatan, diğeri ise çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK’lı 2 teröristin Münbiç'ten Amanos Dağları'na 2 paramotor ile geldikleri belirlenmişti.

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