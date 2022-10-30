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Hatay'da otomobil şarampole devrildi

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#Hatay#Trafik#Kaza
Hatayda otomobil şarampole devrildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 13:57

HATAY'ın Erzin ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında D-817 Kara yolu Gözene mevkiinde meydana geldi. Osmaniye'den, İskenderun yönünde ilerleyen Mustafa Akten (24) yönetimindeki 60 NN 123 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Akten, Burcu Salman (21) ve Ünzile Tülücü (21), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Hatay#Trafik#Kaza

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