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Hatay'da otomobil bagajından göçmen çıktı! İnsan taciri tutuklandı, 102 bin TL ceza kesildi

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#Hatay#Göçmen Kaçakçılığı#İnsan Taciri
Hatayda otomobil bagajından göçmen çıktı İnsan taciri tutuklandı, 102 bin TL ceza kesildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 09:26

Belen-İskenderun yolunda durdurulan bir araçta, 3'ü bagajda olmak üzere toplam 9 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan insan taciri tutuklanırken trafik ihlallerinden dolayı 102 bin 700 TL ceza uygulanan araç trafikten men edildi.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerince; 4 Temmuz günü Belen- İskenderun yolu üzerinde yapılan takip sonucunda durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Hatayda otomobil bagajından göçmen çıktı İnsan taciri tutuklandı, 102 bin TL ceza kesildi

TUTUKLANDI

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Olayla ilgili olarak toplam 1 organizatör gözaltına alındı ve şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatayda otomobil bagajından göçmen çıktı İnsan taciri tutuklandı, 102 bin TL ceza kesildi

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102 BİN TL CEZA

Araç sürücüsüne trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 102 bin 700 TL idari para cezası uygulandı, söz konusu araç trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.

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#Hatay#Göçmen Kaçakçılığı#İnsan Taciri

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