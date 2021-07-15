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Gündem
İzzet NAZLI/ HATAY (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Antakya'daki Habib-i Neccar Dağı’nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Yangın, 1 helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankı ve 30 personelle havadan ve karadan bir saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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