Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antakya'daki Habib-i Neccar Dağı’nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 1 helikopter, 6 arazöz ve 3 su tankı ve 30 personelle havadan ve karadan bir saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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